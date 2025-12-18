Зеленський: Присутність європейських військ в Україні не означатиме, що вони воюватимуть
Президент Володимир Зеленський вважає, що присутність в Україні європейського миротворчого контингенту значно зменшує шанси, що Росія знову нападе на нашу державу.
Про це Зеленський сказав під час спілкування із журналістами в Брюсселі.
Миротворці в Україні
За словами Володимира Зеленського, присутність в Україні європейських військ зовсім не означатиме, що вони воюватимуть за нашу державу, але їхня присутність зменшує шанси на 100-відсотковий повторний напад Росії.
— Присутність Європи зменшує шанси на 100-відсоткову агресію Російської Федерації. Безумовно. Та кількість країн, кількість прапорів, велика присутність, якою є Коаліція рішучих в тому чи іншому вигляді, — це великі ризики для РФ починати знову агресію проти України, — наголосив президент.
На його думку, саме тому для України важлива присутність європейських військ.