Президент Володимир Зеленський заявив, що в України для певних систем протиповітряної оборони немає деяких видів ракет.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами на полях саміту ЄС у Брюсселі.

Дефіцит у ППО

— Ми сьогодні говоримо і про протиповітряну оборону, про деякі ракети, не хочу говорити вголос, які у дефіциті. Є деякі системи, на яких немає деяких видів ракет. Я сьогодні проговорював із партнерами, що ми можемо дискутувати довго і багато, але кожного дня летить… Це треба збивати, — наголосив голова держави.

За його словами, партнери України повинні зрозуміти наші потреби у протиповітряній обороні, а тому Зеленський назвав те, чого ми дуже потребуємо.

— І тому партнери або дають ліцензії (на виробництво, — Ред.), або дають ракети, або ж допомагають грошима, а ми самі купуємо. Іншого виходу немає. Відповідь, чи розуміє Європа? Думаю, розуміє, — сказав президент Зеленський.

Він наголосив, що Європі треба об’єднуватися щодо протиповітряної оборони, адже “до когось теж буде прилітати” і це може бути новий етап війни.

У серпні Німеччина поставила Україні дві обіцяні системи ППО Patriot, а також вже дев’яту систему IRIS-T, повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

