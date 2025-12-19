Фонд президента України з підтримки освіти, науки та спорту оголосив про запуск нової міжнародної ініціативи — UK-UA Visiting Professors Programme.

У межах програми провідні професори з Великої Британії читатимуть лекції та працюватимуть з українськими студентами й викладачами безпосередньо в університетах України.

Про це йдеться на сайті фонду.

Що відомо про програму UK-UA Visiting Professors Programme

Візити британських професорів та навчальний процес заплановані на період з березня по червень 2026 року — у будь-який зручний для сторін час у межах цього проміжку.

Програма відкриває для українських університетів можливість прямої співпраці з науковцями світового рівня.

Заклади вищої освіти зможуть:

інтегруватися в міжнародний академічний простір;

впровадити сучасні методики викладання та досліджень;

налагодити сталі партнерства з британськими освітніми інституціями.

Для студентів і викладачів це шанс отримати доступ до актуальних наукових підходів, практичного міжнародного досвіду та нових форматів академічної взаємодії.

Фонд Президента України запрошує до участі університети, готові до відкритої співпраці та розвитку міжнародних освітніх зв’язків.

Виші, які успішно пройдуть відбір, зможуть прийняти британських професорів на базі своїх закладів у весняно-літній період 2026 року.

Ознайомитися з умовами участі, вимогами до університетів та деталями програми можна на офіційному сайті Фонду Президента України в розділі Програми.

Прийом заявок на участь у програмі стартує 19 грудня 2025 року і триватиме до 15 лютого 2026 року.

Подача заявок та реєстрація здійснюється через онлайн-форму.

Подати заявку необхідно до 15 лютого 2026 року.

