Пенсіонери – це особливо вразлива категорія громадян, яка залежить від державних виплат. Проте для деяких осіб, аби пенсійні виплати надалі здійснювалися без перерв, обов’язковою умовою є проходження фізичної ідентифікації в органах Пенсійного фонду України.

Хто з пенсіонерів має пройти ідентифікацію пенсіонерів до 31 грудня, читайте в нашому матеріалі.

Ідентифікація пенсіонерів: хто має пройти до 31 грудня

У ПФУ повідомили, що до кінця року, тобто до 31 грудня 2025 року, певні категорії пенсіонерів та отримувачів страхових виплат зобов’язані підтвердити свою особистість.

Кому з пенсіонерів потрібно пройти ідентифікацію до 31 грудня:

тим, хто мешкає на тимчасово окупованих територіях України;

особам, які виїхали з ТОТ;

пенсіонерам та одержувачам страхових виплат, які тимчасово перебувають за кордоном понад 183 дні.

Інші отримувачі пенсій або страхових виплат проходити ідентифікацію не повинні.

Способи проведення ідентифікації пенсіонерів до 31 грудня 2025 року

Процедура фізичної ідентифікації може відбуватися кількома способами:

вебпортал Онлайн черезелектронних послуг Пенсійного фонду України з авторизацією через Дія.Підпис; За допомогою відеоконференцзв’язку; Через закордонні дипломатичні установи України; Особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду або банківській установі.

Як здійснити ідентифікацію пенсіонерів до 31 грудня за допомогою відеоконференцзв’язку

За попереднім записом можна пройти ідентифікацію дистанційно, під час відеозустрічі з працівником фонду.

Для цього потрібні:

паспорт або ID-картка,

пенсійне посвідчення,

ідентифікаційний номер,

трудова книжка або документи про стаж,

військовий квиток,

свідоцтво про народження.

Ідентифікація через закордонні дипломатичні установи України

Отримувач може звернутися до посольства чи консульства для підтвердження факту перебування живим. Потрібно надати: копії документів про тимчасовий захист або статус біженця, оригінал документа про підтвердження життя, копію українського паспорта та заяву для призначення чи поновлення пенсії.

Копії документів мають бути завірені дипломатично або нотаріально і надіслані до територіального органу Пенсійного фонду.

Особиста ідентифікація в сервісному центрі Пенсійного фонду або банківській установі

Потрібно мати при собі документ, що посвідчує особу, пенсійне посвідчення та платіжну картку, на яку надходить виплата.

Для осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або виїхали з них, пенсійні виплати здійснюються лише за умови, що вони не отримують аналогічні виплати від Росії.

Непроходження ідентифікації до 31 грудня 2025 року призведе до припинення виплат. Це правило не поширюється на пенсії та страхові виплати, що здійснюються за міжнародними договорами. Поновити виплати після їх припинення можна лише після успішного проходження ідентифікації та подання заяви до Пенсійного фонду.

