Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Карта бойових дій на 19 грудня 2025 – ситуація на фронті
Упродовж минулої доби на фронті зафіксовано 183 бойових зіткнень.
Російські окупанти завдали 49 авіаційних ударів, скинувши 111 керованих авіабомб.
Крім цього, залучили до ударів 2409 дронів-камікадзе та здійснили 3104 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.
Карта бойових дій в Україні на 19 грудня 2025
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 395-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
