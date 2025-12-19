Упродовж минулої доби на фронті зафіксовано 183 бойових зіткнень.

Російські окупанти завдали 49 авіаційних ударів, скинувши 111 керованих авіабомб.

Крім цього, залучили до ударів 2409 дронів-камікадзе та здійснили 3104 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 19 грудня 2025

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 395-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

