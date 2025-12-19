Поставки зброї в Україну не скоротилися, не зважаючи на зміни у політиці США після приходу до влади Дональда Трампа, заявили у НАТО.

Обсяг військової допомоги Україні не скоротився попри зміни у США

Заступник командувача програми НАТО з безпеки та навчання для України (NSATU) генерал-майор Майк Келлер, якого цитує Reuters, зазначив, що після приходу до влади у січні адміністрація Трампа відмовилась безоплатно передавати Україні озброєння, розпочавши продаж через програму PURL, або відправляла до України допомогу, яка вже раніше була схвалена колишнім президентом Джо Байденом.

Водночас на запитання, чи відбулося скорочення поставок військової допомоги після того, як Трамп припинив безоплатне надання допомоги, Келлер відповів:

– Ні, нічого. Не було жодної паузи… все просто продовжувалося, і це не так, що США чекають, поки за це заплатять. Як тільки оголошується про один пакет (PURL), починається надходження обладнання.

За його словами, у 2025 році NSATU надала Києву близько 220 тисяч тонн військової допомоги, що становить приблизно 9 тис. вантажівок, 1800 залізничних вагонів та 500 літаків, завантажених зброєю, боєприпасами та іншими матеріалами. Щорічного порівняння не було, оскільки NSATU розпочала координацію лише рік тому.

– Цього ніколи не достатньо. Але принаймні цього достатньо, щоб Україна продовжувала боротися, – сказав він.

Хоча більша частина допомоги зараз надходить через хаб у польському місті Жешув, Келлер повідомив, що до кінця січня очікується, що другий центр у Румунії перейде під командування НАТО.

Нагадаємо, що раніше Сенат США переважною більшістю голосів підтримав закон про національну оборону на 2026 рік з рекордними оборонними витратами.

Законопроєкт передбачає виділення $400 млн на зусилля Пентагону з озброєння та оснащення української армії.

