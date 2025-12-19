Президент Польщі Кароль Навроцький назвав візит президента України Володимира Зеленського до Варшави позитивним сигналом для Польщі, України та всього регіону і водночас негативним для Росії.

Про це він заявив 19 грудня під час спільної пресконференції з українським лідером у столиці Польщі.

Візит Зеленського до Польщі

– Візит президента Володимира Зеленського до Польщі є доброю новиною для Польщі, для Варшави, для Києва та всього нашого регіону, а поганою новиною для Москви та Російської Федерації. Це доказ того, що у нашій стратегічній співпраці, у питаннях безпеки, Польща, Україна, країни регіону, демократичні держави стоять разом. І в цьому немає жодних сумнівів, – заявив Навроцький.

За словами президента Польщі, під час переговорів із Володимиром Зеленським сторони дійшли спільного розуміння, що загроза з боку Росії виникла задовго до початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Зараз дивляться

Він згадав воєнні конфлікти в Чечні та Грузії, а також нагадав про застереження колишнього президента Польщі Леха Качинського, які, за його словами, не були почуті частиною західноєвропейських держав.

– Росія своїми діями руйнує міжнародний порядок, тобто принципи міжнародного права, що призводить до дестабілізації політичних систем. Окрім військових дій, ми щодня спостерігаємо гібридні атаки — порушення повітряного простору, атаки на польську інфраструктуру з допомогою агентів Російської Федерації. Ми відчуваємо це в Польщі і по всій Європі, – наголосив Навроцький.

Він також підтвердив послідовну позицію Варшави щодо посилення тиску на Росію, зокрема шляхом санкцій, протидії тіньовому флоту та використання заморожених російських активів.

– Ми підтримуємо на всіх дипломатичних форумах санкції щодо Росії, підтримуємо удари по тіньовому флоту, про що говориться як в Польщі, так і в міжнародних форматах разом з балтійськими і скандинавськими країнами. Ми підтримуємо передачу заворожених російських активів на всіх можливих дипломатичних рівнях. Ми також підтримуємо всебічний дипломатичний тиск на Росію, – додав президент Польщі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський перебуває у Варшаві з робочим візитом.

Під час розмови з президентом Навроцьким Зеленський запропонував Польщі передовий український досвід і технології у сфері захисту від дронів та зміцнення морської безпеки.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.