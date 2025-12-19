Міністерство юстиції США 19 грудня оприлюднило частину документів, пов’язаних з розслідуванням справи фінансиста, обвинуваченого в сексуальних злочинах і торгівлі людьми Джеффрі Епштейна.

Справа Епштейна: оприлюднило документи, пов’язані з розслідуванням

Як пише видання Bloomberg, були оприлюднены не всі файли, а деякі — заблюрені чи частково засекречені. Зокрема, закриті дані про жертв злочинів, про інших приватних осіб, а ще захищені конфіденційні матеріали розслідування.

Серед тисяч документів є фотографії, записи телефонних розмов, свідчення суду присяжних та стенограми допитів. Крім того, є фотографії компакт-дисків і касет із записами.

Зараз дивляться

Також у матеріалах багато рукописних нотаток, деякі з яких згадують Ґілейн Максвел, яку у 2021 році засудили за сприяння злочинам Епштейна.

На окремих фото зображені колишній президент США Білл Клінтон, британський музикант і актор Мік Джаггер та американська попзірка Майкл Джексон. Де, коли та в якому контексті були зроблені ці знімки, неясно. Ще один файл містить 50 цензурованих зображень оголених жінок.

Зазначається, що 79-річний Трамп колись дружив з Епштейном, але стверджує, що розірвав з ним стосунки близько двох десятиліть тому і що не знав про його сексуальні домагання.

Водночас він, будучі ще кандидатом, пообіцяв оприлюднити файли, пов’язані з Епштейном.

– Комітет Конгресу вже опублікував близько 20 000 сторінок електронних листів та інших документів. Серед них є повідомлення, в якому Епштейн, ймовірно, натякав, що Трамп знав про його дії. Епштейн, ймовірно, стверджував у 2011 році, що Трамп проводив час у будинку з однією з жертв покійного сексуального злочинця, і, схоже, натякнув, що майбутній президент знав про його діяльність, – йдеться у матеріалі Bloomberg.

Нагадаємо, що перед цим заступник генпрокурора США Тодд Бланш заявив каналу Fox News, що Міністерство 19 грудня опублікує “кілька сотень тисяч” записів, а потім ще кілька сотень тисяч — у найближчі тижні.

BBC звернуло увагу, що сайт Мін’юсту США довго вантажиться через високий одночасний попит на файли, пов’язані з Епштейном.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.