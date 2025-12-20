У більшості регіонів України продовжать застосовувати графіки погодинних відключень електроенергії протягом завтра, 21 грудня.

Про це повідомляє Національна енергетична компанія Укренерго ввечері 20 грудня.

Відключення світла по Україні 21 грудня

За інформацією Укренерго, у більшості регіонів України будуть застосовуватися графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

У компанії зазначають, що заходи з обмеження споживання електроенергії є вимушеним кроком через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Ситуація в енергосистемі може змінитися.

Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтеся на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Коли електроенергія з’являється за графіком – споживайте її ощадливо.

