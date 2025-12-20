Кирило Буданов, керівник головного управління розвідки Міноборони України, заявив, що Росія прагне окупувати країни Балтії та переглянула свої плани з 2030 року на 2027-й.

Буданов про прагнення РФ напасти на Балтію

Про це він сказав під час виступу на заході Клубу LB.

– Згідно з основним планом, РФ мала бути готова до початку дій у 2030 році. Зараз плани скореговані, переглянуті в бік скорочення термінів на 2027-й, – зауважив Буданов.

За словами керівника розвідки, йдеться саме про окупацію країн Балтії. Він пояснив мотивацію Кремля:

– Для того, щоб імперія, а вони себе бачать імперією, розвивалась, ти завжди маєш кудись рухатись для розширення свого впливу та території. Це, до речі, відповідь на багато питань, – додав очільник ГУР.

– На півночі – тільки Північний Льодовитий океан і далі за колом – Америка. Не варіант, бо буде боляче. На сході – Тихий океан і знову ж таки Америка. Відповідь та сама. На півдні – Китай, буде взагалі катастрофічно – сухопутний кордон, будуть такі ж умови, як от у нас у війні з Російської Федерацією, тільки для них. Лишається тільки захід, який у їхньому розумінні, вибачте за фразеологізм, “зажерся”, “хворий”, “кволий” і “нерішучий””, – сказав Буданов.

Водночас Буданов додав, що Польща наразі розглядається Росією лише для ударів у рамках військової кампанії без планів захоплення.

Раніше видання Reuters повідомляло, що американські спецслужби попереджають про наміри президента РФ Володимира Путіна захопити всю Україну та повернути частини Європи, які належали колишній радянській імперії.

