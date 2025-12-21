Цього тижня Росія випустила по Україні близько 1300 ударних дронів, майже 1200 керованих авіаційних бомб (КАБів) та дев’ять ракет різних типів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Атака РФ на Україну за тиждень

За словами очільника держави, найбільше від російських ударів постраждала Одеська область та південні регіони. На місцях продовжують працювати фахівці та екстрені служби, щоб повернути жителям нормальне життя.

– На різних рівнях протидіємо російському терору. Цього тижня є важливе рішення про фінансову безпекову гарантію для України – надання Єврорадою €90 млрд на 2026–2027 роки, також значні пакети допомоги від Норвегії та Японії, є домовленість із Португалією про співвиробництво у сфері морських дронів, – наголосив президент.

Також над мирною угодою продовжують працювати переговорні команди України та Сполучених Штатів.

Водночас Україна не припиняє завдавати по цілях на території РФ далекобійних ударів, адже Москва має розуміти, що війна не приносить їй дивідендів, а завжди повертається туди, звідки прийшла.

Нагадаємо, що 19 грудня російські війська атакували Запоріжжя КАБами. Вибухами пошкоджено житловий будинок, там сталася пожежа. Також зазнали руйнувань приватні будинки та гаражі.

Атаки на Одещину

18 грудня в Одеському районі в селі Маяки російський ударний безпілотник влучив у цивільну автівку, яка їхала мостом. На жаль, загинула жінка – мама трьох дітей. Її діти госпіталізовані з тілесними ушкодженнями та гострою реакцію на стрес.

Вночі 19 грудня загарбники масовано атакували Одесу ударними БпЛА. Вибухами пошкодило об’єкт критичної інфраструктури та домівки одеситів. Частина Одеси залишилась без електро-, водо- та теплопостачання.

В результаті атаки одна людина постраждала, її госпіталізували до лікарні.

Увечері 19 грудня окупанти балістикою завдали ударів по Одещині – цілилися в портову інфраструктуру. В результаті чого загинуло 8 людей, ще 27 зазнали поранень.

Зранку 20 грудня РФ атакувала інфраструктуру порту Південний – є влучання в резервуари.

