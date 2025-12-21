Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 21 грудня 2025 – ситуація на фронті
Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 220 бойових зіткнень. Російські окупанти завдали 42 авіаційних ударів, скинувши 101 керовану бомбу. Також ворог залучив для ураження 1684 дрони-камікадзе та здійснили 2467 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
Карта бойових дій в Україні на 21 грудня 2025
Втрати ворога на 21 грудня
- особового складу – близько 1 196 740 (+1 130) осіб,
- танків – 11 435 (+2),
- бойових броньованих машин – 23 770 (+1),
- артилерійських систем – 35 298 (+11),
- РСЗВ – 1 575,
- засобів ППО – 1 263,
- літаків – 432,
- гелікоптерів – 347,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 92 604 (+116),
- крилатих ракет – 4 073,
- кораблів / катерів – 28,
- підводних човнів – 2,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 70 789 (+68),
- спеціальної техніки – 4 029 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 396-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: ISW, Генштаб ЗСУ
