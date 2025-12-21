Партизани руху Атеш паралізував ключовий залізничний вузол постачання для російської армії у районі Ростова-на-Дону Ростовської області.

Диверсія на залізничному вузлі біля Ростова

Так, агенти Атеш підпалили релейні шафи на стратегічному залізничному вузлі в Батайську. В результаті диверсії порушено роботу головного логістичного вузла, через який здійснюється постачання для російських підрозділів, які воюють в Україні на всіх південних напрямках.

Через цей залізничний вузол проходять військові ешелони з особовим складом, бронетехнікою, пальним та боєприпасами для угруповань армії РФ на Херсонському, Запорізькому та Донецькому напрямках, а також в окупованому Криму.

Диверсія Атеш на станції Батайськ-Сортувальна призвела до ланцюгової реакції затримок у логістиці для окупантів. Військові потяги застрягли в дорозі.

