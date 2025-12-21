У лісі поблизу комуни Лерешть у повіті Арджеш в Румунії правоохоронці виявили безпілотник, що впав серед дерев і мав прикріплений парашут.

Безпілотник з парашутом в Румунії: що відомо

Згідно з інформацією на сайті видання, про виявлення дрона 21 грудня повідомили румунські правоохоронці після звернення місцевого жителя, який натрапив на апарат під час організованого полювання.

За інформацією поліції, близько 10:40 до муніципальної поліції Кимпулунга звернувся 49-річний чоловік із комуни Лерешть у повіті Арджеш.

Він повідомив про об’єкт, схожий на дрон, який застряг серед дерев у лісі.

За даними румунських ЗМІ, до безпілотника був прикріплений парашут.

Після виявлення апарата поліція звернулася до компетентних органів для перевірки, встановлення походження дрона та обставин його падіння.

Наразі правоохоронці не повідомляють, кому належав безпілотник і з якою метою він використовувався.

Раніше в Україні повідомляли про спробу російської агентури використати безпілотник у пропагандистських цілях.

20 грудня над Києвом підняли дрон із прапором РФ для зйомки відео, яке планували поширити в російському інформаційному просторі.

Після перевірки Національна поліція підтвердила факт польоту неідентифікованого дрона над столицею.

За словами фахівця з радіозв’язку Сергія Флеша, БпЛА перебував у повітрі майже п’ять хвилин і був знешкоджений засобами радіоелектронної боротьби.

