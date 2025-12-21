У ніч на 21 грудня (з 18:00 20 грудня) росіяни атакували Україну 97 ударними дронами типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів. Близько 60 із них – це ударні Шахеди.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака на Україну 21 грудня

Так, дрони окупанти запускали з напрямків: Міллєрово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, а а також населеного пункту Гвардійське та мису Чауда, що в окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 75 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, заході та сході країни.

