У ПАР озброєні люди розстріляли відвідувачів таверни: 9 загиблих і 10 поранених
- Стрілянина в містечку Беккерсдалі в Південній Африці забрала дев’ять життів, ще 10 поранено.
- Невідомі відкрили вогонь по відвідувачах бару та продовжували стріляти навмання, поки тікали з місця події.
- Містечко Беккерсдал відоме високим рівнем безробіття.
У Південноафриканському містечку Беккерсдал поблизу міста Йоганнесбург невідомі влаштували стрілянину у місцевому барі. Загинули дев’ятеро людей, а ще десять дістали поранення.
Про це повідомляє Reuters.
Це вже друга масова стрілянина за останні тижні.
Стрілянина у ПАР
Стрілянина сталася у містечку Беккерсдал біля Йоганнесбурга задовго до 1 години ночі за місцевим часом.
За словами поліції, близько 12 чоловіків у білому мікроавтобусі та сріблястому седані відкрили вогонь по відвідувачах бару та продовжували стріляти навмання, поки тікали з місця події.
Причина стрілянини поки не відома. Усіх поранених госпіталізували.
Містечко Беккерсдал, яке є частиною муніципалітету Ранд-Вест-Сіті, характеризується високим рівнем безробіття та бідності через занепад золотодобувної промисловості.
ПАР – найбільша економіка Африки, має один з найвищих у світі рівнів вбивств, в середньому близько 60 на день.