У Південноафриканському містечку Беккерсдал поблизу міста Йоганнесбург невідомі влаштували стрілянину у місцевому барі. Загинули дев’ятеро людей, а ще десять дістали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

Це вже друга масова стрілянина за останні тижні.

Стрілянина у ПАР

Стрілянина сталася у містечку Беккерсдал біля Йоганнесбурга задовго до 1 години ночі за місцевим часом.

За словами поліції, близько 12 чоловіків у білому мікроавтобусі та сріблястому седані відкрили вогонь по відвідувачах бару та продовжували стріляти навмання, поки тікали з місця події.

Причина стрілянини поки не відома. Усіх поранених госпіталізували.

Містечко Беккерсдал, яке є частиною муніципалітету Ранд-Вест-Сіті, характеризується високим рівнем безробіття та бідності через занепад золотодобувної промисловості.

ПАР – найбільша економіка Африки, має один з найвищих у світі рівнів вбивств, в середньому близько 60 на день.

