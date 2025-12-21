Російські війська не залишають спроб захопити Покровськ. Однак ворог загруз у міських боях і був змушений змінити тактику дій.

Про це повідомив командир 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Євген Ласійчук в інтерв’ю NV.

Ворог змінив тактику дій у Покровську

За його словами, Покровський напрямок упродовж кількох останніх місяців входить до числа найскладніших ділянок фронту.

Зараз дивляться

– Російські війська намагаються розхитати оборону, нав’язати маневрові бої та створити загрозу флангового обходу угруповання українських військ. Сили оборони утримують рубежі, а також одночасно проводять контрдії, – розповів Ласійчук.

Він додав, що майже місяць тому окупанти відмовилися від тактики інфільтрації в Покровськ і перейшли до механізованих штурмів міста.

Наразі противник застосовує безперервні піхотні атаки. Росіяни задіяли на цій ділянці фронту Псковську 76-ту десантно-штурмову дивізію.

– Деякі підрозділи противника, які планували йти на Запоріжжя, теж були перекинуті саме на Покровськ. Очікуємо, що до Нового року противник спробує посилити наступ та здійснювати активні штурми, зокрема механізовані, – розповів командир корпусу.

Яка ситуація у Мирнограді

Як зазначив Ласійчук, Мирноград і надалі відіграє ключову роль у системі оборони. Обстановка у місті залишається напруженою – противник одночасно здійснює тиск з трьох напрямків.

Основний акцент своїх дій ворог зосереджує на південно-східному напрямку.

Приблизно місяць тому окупанти відмовилися від тактики інфільтрації та перейшли до механізованих штурмів, а нині застосовують безперервні піхотні атаки.

Нагадаємо, 13 грудня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Силам оборони вдалося повернути у Покровську 16 квадратних кілометрів території в північній частині міста.

Логістика в Мирноград була ускладнена.

На Куп’янському, Костянтинівському та Придніпровському оперативних напрямках українські сили не допустили втрат територій.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.