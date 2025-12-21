Війська РФ змінили тактику наступу на Покровськ: безперервно атакують піхотою
- Російські війська змінили тактику наступу на Покровськ. Ворог відмовимвся від інфільтрації і перейшов до механізованих та піхотних атак.
- На Покровському напрямку задіяна Псковська 76-та десантно-штурмова дивізія. Росіяни перекинули на Покровськ деякі підрозділи, які мали йти на Запоріжжя.
Російські війська не залишають спроб захопити Покровськ. Однак ворог загруз у міських боях і був змушений змінити тактику дій.
Про це повідомив командир 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Євген Ласійчук в інтерв’ю NV.
Ворог змінив тактику дій у Покровську
За його словами, Покровський напрямок упродовж кількох останніх місяців входить до числа найскладніших ділянок фронту.
– Російські війська намагаються розхитати оборону, нав’язати маневрові бої та створити загрозу флангового обходу угруповання українських військ. Сили оборони утримують рубежі, а також одночасно проводять контрдії, – розповів Ласійчук.
Він додав, що майже місяць тому окупанти відмовилися від тактики інфільтрації в Покровськ і перейшли до механізованих штурмів міста.
Наразі противник застосовує безперервні піхотні атаки. Росіяни задіяли на цій ділянці фронту Псковську 76-ту десантно-штурмову дивізію.
– Деякі підрозділи противника, які планували йти на Запоріжжя, теж були перекинуті саме на Покровськ. Очікуємо, що до Нового року противник спробує посилити наступ та здійснювати активні штурми, зокрема механізовані, – розповів командир корпусу.
Яка ситуація у Мирнограді
Як зазначив Ласійчук, Мирноград і надалі відіграє ключову роль у системі оборони. Обстановка у місті залишається напруженою – противник одночасно здійснює тиск з трьох напрямків.
Основний акцент своїх дій ворог зосереджує на південно-східному напрямку.
Приблизно місяць тому окупанти відмовилися від тактики інфільтрації та перейшли до механізованих штурмів, а нині застосовують безперервні піхотні атаки.
Нагадаємо, 13 грудня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Силам оборони вдалося повернути у Покровську 16 квадратних кілометрів території в північній частині міста.
Логістика в Мирноград була ускладнена.
На Куп’янському, Костянтинівському та Придніпровському оперативних напрямках українські сили не допустили втрат територій.