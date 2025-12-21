Минулої доби на фронті наші обороні ліквідували щонайменше 1130 російських військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 21 грудня

  • особового складу – близько 1 196 740 (+1 130) осіб,
  • танків – 11 435 (+2),
  • бойових броньованих машин – 23 770 (+1),
  • артилерійських систем – 35 298 (+11),
  • РСЗВ – 1 575,
  • засобів ППО – 1 263,
  • літаків – 432,
  • гелікоптерів – 347,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 92 604 (+116),
  • крилатих ракет – 4 073,
  • кораблів / катерів – 28,
  • підводних човнів – 2,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 70 789 (+68),
  • спеціальної техніки – 4 029 (+1).
Читайте також
Ситуація у Серебрянці складна, росіяни накопичуються в лісі — ДШВ
війна Град

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 396-ту добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Армія РосіїВтрати ворогаГенеральний штаб України
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.