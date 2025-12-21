Минулої доби на фронті наші обороні ліквідували щонайменше 1130 російських військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 21 грудня

особового складу – близько 1 196 740 (+1 130) осіб,

танків – 11 435 (+2),

бойових броньованих машин – 23 770 (+1),

артилерійських систем – 35 298 (+11),

РСЗВ – 1 575,

засобів ППО – 1 263,

літаків – 432,

гелікоптерів – 347,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 92 604 (+116),

крилатих ракет – 4 073,

кораблів / катерів – 28,

підводних човнів – 2,

автомобільної техніки та автоцистерн – 70 789 (+68),

спеціальної техніки – 4 029 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 396-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

