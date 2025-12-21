Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Втрати ворога на 21 грудня: ЗСУ знищили 1130 окупантів та 11 артсистем
Минулої доби на фронті наші обороні ліквідували щонайменше 1130 російських військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 21 грудня
- особового складу – близько 1 196 740 (+1 130) осіб,
- танків – 11 435 (+2),
- бойових броньованих машин – 23 770 (+1),
- артилерійських систем – 35 298 (+11),
- РСЗВ – 1 575,
- засобів ППО – 1 263,
- літаків – 432,
- гелікоптерів – 347,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 92 604 (+116),
- крилатих ракет – 4 073,
- кораблів / катерів – 28,
- підводних човнів – 2,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 70 789 (+68),
- спеціальної техніки – 4 029 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 396-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
