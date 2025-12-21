Після роботи дипломатичної команди у Сполучених Штатах варто буде провести консультації в ширшому колі з європейськими партнерами.

На цьому після розмови з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере наголосив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про мирні переговори

Зеленський повідомив, що українська дипломатична команда оперативно працювала у Флориді з представниками США, до перемовин також були залучені європейські партнери.

Зараз дивляться

За його словами, у переговорах є конструктив, однак ключовим залишається питання реальних сигналів від Росії щодо завершення війни.

— Є конструктив, і багато залежить від того, щоб у Росії відчули необхідність закінчити війну реально, а не перетворювали це на політичну гру, — зазначив президент.

Водночас Зеленський наголосив, що фактичні дії Росії свідчать про протилежне: тривають штурми на фронті, воєнні злочини у прикордонних районах та удари по українській інфраструктурі.

— Справжні сигнали від Росії — лише негативні. Світ не має про це мовчати, — зазначив глава держави.

Президент подякував Норвегії за готовність і надалі підтримувати Україну, зокрема у посиленні тиску на Росію, відновленні після російських ударів та зміцненні енергетичної стійкості.

Окремо Зеленський зазначив, що після завершення дипломатичної роботи у США Україна планує ініціювати консультації у ширшому форматі з європейськими партнерами.

— Є спільне відчуття, що після роботи зараз в Америці варто буде провести консультації і в ширшому колі з європейськими партнерами, — заявив президент.

Раніше прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявляв, що країна планує профінансувати закупівлю американського озброєння для України в межах міжнародної схеми підтримки.

Ішлося про постачання зброї та боєприпасів для винищувачів F-16, а також ракет для систем протиповітряної оборони.

Також повідомлялося, що на ці потреби Норвегія виділяє 3,2 млрд норвезьких крон, що становить понад €267 млн.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.