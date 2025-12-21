Домовленість з ЄС про фінансування України в обсязі €90 млрд на 2026–2027 роки стала головним підсумком історичного дипломатичного тижня та результатом тривалої роботи української влади з партнерами.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час вечірнього звернення до громадян.

Зеленський про €90 млрд від ЄС і заморожені активи РФ

Зеленський наголосив, що Україна гарантовано отримуватиме щонайменше €45 млрд щороку протягом наступних двох років.

При цьому повернення коштів можливе виключно за рахунок російських активів, які залишаються заблокованими в Європі.

— Росія повинна платити за свою війну. €90 млрд — це для всіх в Україні фінансова гарантія безпеки, цілком реальна, — підкреслив президент.

Глава держави подякував лідерам ЄС, зокрема Антоніу Кошті та Урсулі фон дер Ляєн, а також усім країнам, які підтримали рішення.

За його словами, Україна продовжить роботу, щоб усі російські активи — не лише в Європі — були спрямовані на захист і відновлення держави.

Раніше Європейський Союз ухвалив рішення про надання Україні €90 млрд фінансової підтримки на 2026–2027 роки у форматі безвідсоткової позики.

Домовленість остаточно погодили всі держави-члени ЄС. Однак, три країни-члени ЄС не братимуть в цьому участі.

