Генштаб підтвердив ураження терміналу Таманьнєфтєгаз і складу боєприпасів РФ
- Сили оборони України завдали масштабних ударів по нафтовому терміналу Таманьнєфтєгаз у Краснодарському краї РФ, пошкодивши трубопровід, причали та судна.
- Крім того, Генштаб підтвердив ураження ворожого пункту базування катерів у Криму, складу боєприпасів на Донеччині, місць зберігання і запуску дронів-камікадзе.
Сили оборони України уразили нафтовий термінал Таманьнєфтєгаз, склад боєприпасів, місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників у Росії та на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Генштаб про ураження термінала і складу боєприпасів РФ
За інформацією Генштабу, в ніч на 22 грудня підрозділи Сил оборони України уразили нафтовий термінал Таманьнєфтєгаз у Краснодарському краї РФ, щоб зменшити воєнно-економічний потенціал російського агресора.
Таманьнєфтєгаз – це компанія-оператор Таманського перевантажувального комплексу, який здійснює перевалку нафти, нафтопродуктів та зріджених газів. Там пролунала серія вибухів, заявили у Генштабі.
За даними українських військових, пошкоджено трубопровід, два причали та два судна. Спалахнула пожежа на площі понад 1 тис. кв. м та загорілося щонайменше одне судно. Окрім того, виникло полум’я на території резервуарного парку.
Як стверджують у Генштабі ЗСУ, цей термінал є частиною енергетичного тилу Росії, який підтримує фінансування і логістику військових операцій окупантів.
Крім цього, Сили оборони уразили тимчасовий пункт базування плавзасобів 92 бригади річкових катерів РФ за допомогою ракети українського виробництва в Оленівці на території тимчасово окупованого Криму. На місці влучання спостерігалася значна пожежа. Ступінь завданих збитків уточнюється.
Водночас на Покровському напрямку українські захисники здійснили вогневе ураження складу боєприпасів мотострілецького полку РФ в Українську Донецької області. За попередньою інформацією, ціль знищено.
Як розповіли у Генштабі ЗСУ, також уражено місця зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників у районі тимчасово окупованого Донецька, де спостерігалася пожежа. Ступінь збитків уточнюється.