Сили оборони України уразили нафтовий термінал Таманьнєфтєгаз, склад боєприпасів, місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників у Росії та на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Генштаб про ураження термінала і складу боєприпасів РФ

За інформацією Генштабу, в ніч на 22 грудня підрозділи Сил оборони України уразили нафтовий термінал Таманьнєфтєгаз у Краснодарському краї РФ, щоб зменшити воєнно-економічний потенціал російського агресора.

Таманьнєфтєгаз – це компанія-оператор Таманського перевантажувального комплексу, який здійснює перевалку нафти, нафтопродуктів та зріджених газів. Там пролунала серія вибухів, заявили у Генштабі.

За даними українських військових, пошкоджено трубопровід, два причали та два судна. Спалахнула пожежа на площі понад 1 тис. кв. м та загорілося щонайменше одне судно. Окрім того, виникло полум’я на території резервуарного парку.

Як стверджують у Генштабі ЗСУ, цей термінал є частиною енергетичного тилу Росії, який підтримує фінансування і логістику військових операцій окупантів.

Крім цього, Сили оборони уразили тимчасовий пункт базування плавзасобів 92 бригади річкових катерів РФ за допомогою ракети українського виробництва в Оленівці на території тимчасово окупованого Криму. На місці влучання спостерігалася значна пожежа. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Водночас на Покровському напрямку українські захисники здійснили вогневе ураження складу боєприпасів мотострілецького полку РФ в Українську Донецької області. За попередньою інформацією, ціль знищено.

Як розповіли у Генштабі ЗСУ, також уражено місця зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників у районі тимчасово окупованого Донецька, де спостерігалася пожежа. Ступінь збитків уточнюється.

