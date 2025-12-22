У вівторок у більшості регіонів України будуть застосовані графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності для підприємств.

Про це повідомляє Укренерго.

Графіки відключення світла по всій Україні 23 грудня

– Завтра, 23 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів), – йдеться у повідомленні.

В компанії зазначили, що причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетних та дронових атак на енергетичні об’єкти України.

В Укренерго застерігають, що ситуація в енергетичній системі може змінитися. Уточнити час та обсяги відключень у конкретному регіоні можна на сторінках обленерго.

Графіки відключень світла у Дніпрі та Дніпропетровській області

Компанія ДТЕК надала графіки відключень електрики, які будуть діяти на Дніпропетровщині у вівторок, 23 грудня.

Нагадаємо, за словами прем’єрки Юлії Свириденко, енергетична система України зазнала близько 2 тис. масованих ракетно-дронових атак Росії з вересня 2025 року.

На знищення енергетичної інфраструктури ворогом було спрямовано близько чверті атак.

