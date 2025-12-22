У ніч з 20 на 21 грудня на російському військовому аеродромі під Липецьком спалахнули два дороговартісні винищувачі Су-30.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Оновлено о 13:40

Ураження винищувачів Су-30

Спочатку у ГУР повідомляли, що в результаті спецоперації уражено винищувачі Су-30 та Су-27. Проте згодом військові уточнили, що йдеться про два багатоцільові винищувачі Су-30.

Повідомляється, що до операції ГУР залучили представника руху опору російському режиму. Внаслідок успішної операції обидва військові літаки виведені з ладу.

Спецоперацію на аеродромі під Липецьком планували два тижні.

За цей час ретельно вивчалися маршрути патрулювання та графік зміни вартових, саме це дозволило непомітно проникнути на військовий обʼєкт та атакували російські “сушки” безпосередньо в авіаційному ангарі.

Агент ГУР після виконаного завдання безперешкодно залишив аеродром.

— Літаки Су-30 із бортовими номерами 12 та 82 вдалось спалити завдяки ретельній підготовці, холоднокровності та професіоналізму, — наголосили в ГУР.

Орієнтовна вартість двох винищувачів становить приблизно $100 млн.

У ніч на 18 грудня далекобійні безпілотники Центру спеціальних операцій Альфа СБУ атакували військовий аеродром Бельбек у Криму. Там уражено комплекси дальнього радіолокаційного виявлення Небо-СВУ, радіолокаційну станцію 92Н6, зенітно-ракетний комплекс Панцир-С2 та винищувач МіГ-31 із повним боєкомплектом.

4 грудня повідомлялося, що підрозділ ГУР на території військового аеродрому Кача в Криму атакував російський багатоцільовий винищувач МіГ-29.

21 вересня Примари з ГУР вперше в історії спалили два російські протичовнові літаки-амфібії Бе-12 Чайка.

