Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 200 бойових зіткнень. Окупанти завдали одного ракетного удару, застосувавши одну ракету. Також ворог завдав 17 авіаційних ударів, скинувши 46 керованих бомб.

Росіяни залучили для ураження 1779 дронів-камікадзе та здійснили 2500 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 22 грудня 2025

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 397-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ISW

