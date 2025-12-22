Важливо, щоб американська сторона могла отримати відповіді від Російської Федерації – реальної готовності цієї держави зосередитися на чомусь іншому, а не на агресії проти України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками 1398 доби повномасштабної війни.

Зеленський про підсумки переговорів у Маямі

На думку глави держави, після стількох років спочатку гібридної та згодом повномасштабної війни слабо віриться, що російський диктатор Володимир Путін зможе жити без убивств і вторгнень.

Зараз дивляться

Але зниження ціни на російську нафту, сильні санкції світу та продовження всіх інших форм тиску – це те, що переконає навіть таку вперту особу, вважає Зеленський.

Він переконаний, що Путін воює, поки має гроші, щоб купувати лояльність свого оточення та російського населення, а також водночас платити за вбивства на фронті.

За словами Зеленського, сьогодні вже повертається українська переговорна команда після зустрічей у США та з представниками американського президента Дональда. Як зазначив глава держави, завтра зранку він очікує на повну доповідь щодо підготовлених документів.

– Багато пропрацювали, передусім документи про гарантії безпеки, а також 20 пунктів основного документа – базової рамки, яку обговорювали українська та американська делегації. Рустем Умєров та Андрій Гнатов завтра доповідатимуть, – сказав Зеленський.

Доповнюється…

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.