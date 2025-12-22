США підлаштували пакети PURL під потреби України на запит Норвегії
Норвегія, усвідомивши, що не може самостійно забезпечити Україну певними видами озброєння, звернулася по допомогу до США, які відповідно адаптували пакети пріоритетних потреб для Києва.
США адаптували пакети PURL для України
Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив головнокомандувач збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен.
– З моєї точки зору, PURL працює. Він базується на потребах України. Ми змогли оплатити пакети зброї зі Сполучених Штатів, тож я цим задоволений. Я також обговорював з американською владою вміст пакетів PURL, і вони адаптували їх відповідно до того, про що мене просив генерал Сирський, і чого ми не змогли надати самі. І тому пакети PURL були доповненням до нашої власної допомоги, – заявив генерал.
Крістофферсен зазначив, що норвезьке командування заохочує політичних лідерів країни та інших європейських держав використовувати формат PURL для підтримки України.
– Але формат PURL – це лише частина підтримки, яку надає Норвегія. З лютого 2022 року ми надаємо зброю з наших власних запасів, співпрацювали спочатку з норвезькою промисловістю, а тепер все більше й більше – з українським ВПК, – додав головнокомандувач.
За його словами, головним пріоритетом європейської безпеки залишається подальша підтримка України у протидії російській агресії.
Раніше повідомлялося, що Норвегія профінансує новий пакет американської зброї для України.
Він передбачає зброю та боєприпаси для F-16 та ракети для систем ППО.