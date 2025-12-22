Норвегія, усвідомивши, що не може самостійно забезпечити Україну певними видами озброєння, звернулася по допомогу до США, які відповідно адаптували пакети пріоритетних потреб для Києва.

США адаптували пакети PURL для України

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив головнокомандувач збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен.

– З моєї точки зору, PURL працює. Він базується на потребах України. Ми змогли оплатити пакети зброї зі Сполучених Штатів, тож я цим задоволений. Я також обговорював з американською владою вміст пакетів PURL, і вони адаптували їх відповідно до того, про що мене просив генерал Сирський, і чого ми не змогли надати самі. І тому пакети PURL були доповненням до нашої власної допомоги, – заявив генерал.

Крістофферсен зазначив, що норвезьке командування заохочує політичних лідерів країни та інших європейських держав використовувати формат PURL для підтримки України.

– Але формат PURL – це лише частина підтримки, яку надає Норвегія. З лютого 2022 року ми надаємо зброю з наших власних запасів, співпрацювали спочатку з норвезькою промисловістю, а тепер все більше й більше – з українським ВПК, – додав головнокомандувач.

За його словами, головним пріоритетом європейської безпеки залишається подальша підтримка України у протидії російській агресії.

Раніше повідомлялося, що Норвегія профінансує новий пакет американської зброї для України.

Він передбачає зброю та боєприпаси для F-16 та ракети для систем ППО.

