Прийом заявок на виплату в межах програми Зимова підтримка на суму 1 000 гривень триває в Україні з 15 листопада.

В яких магазинах можна витратити 1 000 Зимової підтримки, читайте в нашому матеріалі.

В яких магазинах можна витратити 1 000 від Зеленського

Ми опинилися у списку щасливчиків, які першими отримали тисячу гривень у межах програми Зимова підтримка, тож вирішили провести есперимент та спробували витратити ці гроші одразу. На жаль, не вдалося поповнити мобільний рахунок.

Зараз дивляться

На сайті Мінекономіки зазначено, що сплатити послуги мобільного зв’язку або оплатити інтернет цими коштами не можна. Адже з 22 листопада умови використання коштів у межах програм Національний кешбек та Зимова підтримка змінилися.

Ба більше, тепер гроші в межах Національного кешбеку та програми Зимова підтримка не можна витратити на подорожі, транспорт, кінотеатри, театри, музеї та спортивні послуги. Проте на сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства зазначено, що кошти можна використати на продукти харчування в магазинах та супермаркетах.

У магазині Аврора нам повідомили, що 10% кешбеку за товари українського виробництва зараховується на картку, але використати кошти Зимової підтримки на продукти харчування в мережі поки що не можна.

У мережі книжкових магазинів Yakaboo на наш запит уточнили, що оплатити книги в межах Зимової 1 000 грн можна лише за наявності спеціальної позначки — синьої сніжинки. Якщо ж на книзі немає цієї позначки, розплатитися тисячею гривень від Зеленського, або коштами Зимової підтримки не вдасться.

Магазини, в яких можна витратити 1 000 Зимової підтримки

З 11 грудня українці отримали можливість купувати вітчизняні продовольчі товари (окрім підакцизних), що беруть участь у програмі, використовуючи кошти державних ініціатив Зимова підтримка та Національний кешбек. Першими таку опцію запустили мережі Fozzy Group (Сільпо, Фора, THRASH!ТРАШ!, Fozzy) та Близенько.

За даними Міністерства соціальної політики, перелік торговельних мереж, де можна витратити зимову тисячу на продукти харчування українського виробництва, розширився до 10. Із 18 грудня до програми долучилися ще п’ять мереж – Auchan, SPAR, VARUS, Torba, а також Сім23 і Сімі. Водночас кількість магазинів по всій Україні зросла з 1 160 до понад 1 780.

Також українцям стала доступна можливість онлайн-покупок — на маркетплейсі MAUDAU тепер можна розраховуватися карткою Національний кешбек.

З 22 листопада програми Національний кешбек та Зимова підтримка об’єднали, щоб зробити умови використання коштів у обох програмах спільними. Тому зараз триває процес їхньої синхронізації.

На урядовій гарячій лінії пояснили, що точний перелік MCC-кодів, за якими можна здійснювати оплату в межах програми Зимова підтримка, можна знайти в постанові Кабміну №1443.

Там також наголосили, що купити продукти харчування можна буде в магазинах і супермаркетах з MCC-кодом 5411. Крім того, планується, що витратити кошти можна буде у точках із MCC-кодом 5499. Це ринки, спеціалізовані магазини та точки продажу напівфабрикатів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.