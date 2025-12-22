Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що у переговорах щодо завершення війни в Україні зафіксовано певний поступ, однак гарантій досягнення мирного врегулювання наразі немає.

Про це він сказав в інтерв’ю UnHerd, опублікованому 22 грудня.

За словами Венса, переговорний процес є складним, оскільки до нього залучені три сторони – Україна, Росія та європейські країни.

Водночас він назвав важливим зрушенням те, що всі спірні питання тепер обговорюються відкрито.

На його думку, саме це стало проривом, адже на початковому етапі, за його словами – “спочатку була невелика гра в заплутування”.

Віцепрезидент США окремо зупинився на найбільш чутливих темах перемовин, серед яких ключовою залишається територіальне питання.

– Росіяни дійсно хочуть контролювати територію Донецька (Донецької області. – Ред.). Українці, що зрозуміло, вважають це серйозною проблемою безпеки, (навіть якщо) вони приватно визнають, що зрештою, ймовірно, втратять Донецьк (всю Донецьку область. – Ред.) але, знаєте, зрештою: це може статися через 12 місяців, а може і пізніше. Тож ця територіальна поступка є значною перешкодою в переговорах – ця жахлива територіальна поступка, я б сказав, – зазначив Венс.

Окрім цього, він згадав і про інші, “дещо менш важливі питання”, які залишаються предметом дискусій.

– Хто контролює ядерний об’єкт (у Запоріжжі)? Чи можна його контролювати спільно? Чи потрібно, щоб його контролювала одна або кілька сторін? Що в врешті-решт станеться з етнічними росіянами, які все ще перебувають в Україні? Що станеться з етнічними українцями, які все ще перебувають у Росії? З українцями, які зараз перебувають на (окупованій Росією) території, але хочуть жити в Україні? Як це можна полегшити? Багато росіян задавали подібні питання. І, звичайно, є питання про відбудову, – сказав віцепрезидент США.

Венс також зазначив, що не вважає проблемою появу інформації про переговори в медіа та переконаний, що всі сторони беруть участь у процесі «добросовісно». Водночас він утримався від оптимістичних прогнозів щодо результату.

– Ми будемо продовжувати намагатися вести переговори. І я думаю, що ми досягли прогресу, але сидячи тут сьогодні, я не можу з упевненістю сказати, що ми дійдемо до мирного вирішення. Я думаю, що є велика ймовірність, що ми це зробимо, але є також велика ймовірність, що ми цього не зробимо,- підсумував він.

Раніше, 21 грудня, секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що зустрічі з американськими та європейськими партнерами, які відбулися у Флориді протягом трьох днів, були продуктивними та конструктивними.

Спеціальний посланець США Стів Віткофф також заявив про позитивний характер переговорів між представниками США, Європи та України.

