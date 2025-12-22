Тетяна Забожко, випускова редакторка
2 хв.
Втрати ворога на 22 грудня: ліквідовано 1 120 окупантів та 10 артсистем
Втрати ворога на 22 грудня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1120 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 395-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,197 млн.
- особового складу – близько 1 197 860 (+1 120);
- танків – 11 438 (+3);
- бойових броньованих машин – 23 772 (+2);
- артилерійських систем – 35 308 (+10);
- реактивних систем залпового вогню – 1 575;
- засобів протиповітряної оборони – 1 263;
- літаків – 432;
- гелікоптерів – 347;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 92 713 (+109);
- крилатих ракет – 4 073;
- кораблів (катерів) – 28;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 70 853 (+64);
- спеціальної техніки – 4 029.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 398-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
