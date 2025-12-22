Втрати ворога на 22 грудня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1120 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 395-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,197 млн.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 22 грудня 2025 року

  • особового складу – близько 1 197 860 (+1 120);
  • танків – 11 438 (+3);
  • бойових броньованих машин – 23 772 (+2);
  • артилерійських систем – 35 308 (+10);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 575;
  • засобів протиповітряної оборони – 1 263;
  • літаків – 432;
  • гелікоптерів – 347;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 92 713 (+109);
  • крилатих ракет – 4 073;
  • кораблів (катерів) – 28;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 70 853 (+64);
  • спеціальної техніки – 4 029.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 398-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
У Кремлі наперед назвали “неприйнятним” мирний план США, України та Європи
Володимир Путін

Джерело: Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВтрати ворогаГенеральний штаб УкраїниЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.