Втрати ворога на 22 грудня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1120 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 395-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,197 млн.

Втрати ворога на 22 грудня 2025 року

особового складу – близько 1 197 860 (+1 120);

танків – 11 438 (+3);

бойових броньованих машин – 23 772 (+2);

артилерійських систем – 35 308 (+10);

реактивних систем залпового вогню – 1 575;

засобів протиповітряної оборони – 1 263;

літаків – 432;

гелікоптерів – 347;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 92 713 (+109);

крилатих ракет – 4 073;

кораблів (катерів) – 28;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 70 853 (+64);

спеціальної техніки – 4 029.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 398-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

