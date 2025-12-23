У середу, 24 грудня, обмеження постачання електроенергії будуть застосовуватися в усіх регіонах України.

Про це повідомляє Укренерго.

Графіки відключення світла по всій Україні

– Завтра, 24 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів, – йдеться у повідомленні.

В Укренерго зазначили, що причиною запровадження обмежувальних заходів стали наслідки масованих ракетних і дронових атак Росії на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Зараз дивляться

Стан енергосистеми залишається динамічним, тому графіки та тривалість відключень електроенергії за конкретною адресою можуть змінюватися.

Актуальну інформацію необхідно перевіряти на офіційних ресурсах обленерго вашого регіону.

Графіки відключення світла у Дніпрі та Дніпропетровській області

Компанія ДТЕК надала графіки відключення електроенергії, які будуть діяти у середу на Дніпропетровщині.

Нагадаємо, 23 грудня НЕК Укренерго запровадила графіки аварійних відключень в окремих регіонах через ранкову атаку РФ на енергетичну систему України.

Екстрені відключення електроенергії були застосовані у Києві та Київській, Черкаській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях.

Цієї ночі Росія здійснила масований комбінований удар по Україні, застосувавши 673 засоби повітряного нападу.

Протиповітряною обороною було збито або приглушено 621 повітряну ціль, зокрема 587 ударних дронів та 34 крилаті ракети типів Х-101 і Іскандер-К.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.