Під час масованої атаки на Україну 23 грудня основною ціллю стала енергетична та цивільна інфраструктура життєзабезпечення.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про атаку на Україну 23 грудня

За його словами, російські окупанти застосували більш ніж 650 дронів та понад три десятки ракет по 13 областях.

Зараз дивляться

– Від ночі триває масований російський удар по Україні, передусім по нашій енергетиці, по цивільній інфраструктурі, буквально по всій інфраструктурі життя, – зазначив глава держави.

Станом на момент звернення на більшій частині України зберігався режим повітряної тривоги.

Зеленський повідомив про загиблих унаслідок ударів: жінку на Київщині, людину на Хмельниччині та чотирирічну дитину на Житомирщині, де російський дрон влучив у житловий будинок.

– Мої співчуття рідним та близьким, – додав він.

За словами президента, під ударами РФ вже опинилися щонайменше 13 областей України. Значну частину ворожих дронів і ракет силам протиповітряної оборони вдалося знищити, однак зафіксовано і влучання.

Детальні дані, як зазначив Зеленський, Повітряні сили оприлюднять після отримання всіх звітів. Ремонтні бригади та енергетики вже працюють над відновленням нормального життя в містах і громадах.

Окремо президент підкреслив символічність і цинізм атаки напередодні Різдва та в період дипломатичних зусиль щодо завершення війни.

– Цей російський удар надзвичайно ясно сигналізує про російські пріоритети. Удар перед Різдвом, коли люди хочуть побути просто зі своїми рідними, вдома, в безпеці. Удар фактично в розпал перемовин, які ведуться, щоб завершити цю війну, – заявив Зеленський.

Він наголосив, що така агресія свідчить про недостатній тиск світу на Росію, і закликав міжнародних партнерів до рішучих дій.

– Потрібно дотискати Росію до миру та гарантованої безпеки. ППО для України, фінансування на закупівлю зброї, постачання енергетичного обладнання – все це процеси, які не йдуть на вихідні, – підкреслив президент.

Зеленський подякував усім, хто підтримує Україну, та світовим лідерам і політикам, які не мовчатимуть і засуджуватимуть Росію за скоєне.

Напередодні, 22 грудня, президент Зеленський попередив, що Росія може завдати масованих ударів по території України протягом зимових свят.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.