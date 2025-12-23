Кабмін спростив порядок передання державного енергетичного обладнання для стабілізації електропостачання в умовах війни.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Оренда державного енергообладнання без аукціонів: що відомо

– Сьогодні на засіданні уряду ухвалили рішення, яке дозволяє операторам систем розподілу електроенергії отримувати державне енергетичне обладнання в оренду без аукціонів, – написала вона у Telegram.

За словами очільниці уряду, йдеться про обладнання, яке наразі перебуває на балансі державних підприємств і не використовується.

Це, зокрема, трансформатори, кабелі та інші елементи, які можуть бути залучені для оперативного відновлення електропостачання після обстрілів.

Свириденко наголосила, що “в умовах постійних атак ці ресурси мають працювати там, де вони потрібні негайно”.

– Міністерство енергетики координуватиме облік такого обладнання та визначення потреб енергосистеми. Після цього обладнання оперативно передаватиметься операторам електромереж для роботи на місцях, – повідомила прем’єрка.

Новий порядок передачі енергетичного обладнання діятиме на період воєнного стану та протягом шести місяців після його завершення.

Раніше повідомлялося, що державні компанії, на балансі яких є енергетичне обладнання, але яке не використовується, мають передати його обленерго для підтримки стабільної роботи енергосистеми.

За даними виконувача обов’язків міністра енергетики Артема Некрасова, через російські атаки в Україні щодня в середньому близько 400 тис. споживачів залишаються без електропостачання.

