Президент Володимир Зеленський заслухав доповіді секретаря РНБО Рустема Умєрова та начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенанта Андрія Гнатова щодо результатів переговорів з американською командою у США.

Про це очільник держави повідомив у соцмережах.

Доповіді Умєрова та Гнатова про зустрічі у США

За словами Володимира Зеленського, після продуктивної зустрічі із представниками президента США зараз є підготовлені чорнові варіанти кількох документів, зокрема щодо гарантій безпеки для України, щодо повоєнного відновлення та щодо базової рамки для закінчення цієї війни.

– Пункти на сьогодні зафіксовані так, щоб це відповідало завданню реального закінчення війни та необхідності не допустити третього російського вторгнення. Кожен раунд перемовин і зустрічей додає забезпеченості українським інтересам, і саме так конструктивно ми продовжимо цю роботу, – наголосив Володимир Зеленський.

Президент України подякував європейцям за підтримку та координацію цим переговорів.

Зеленський зауважив, що українська команда очікує на продовження діалогу з американцями, і наголосив, що дипломатія має йти пліч-о-пліч із необхідним тиском на Росію та необхідною підтримкою для України.

— Кожен російський удар по Україні та інтенсивні російські штурми на фронті доводять, що налаштованість України на завершення війни значно перевершує російську, і це треба виправити посиленням тиску світу на агресора, — підсумував Володимир Зеленський.

У п’ятницю, 18 грудня, секретар РНБО Рустем Умєров та начальник Генштабу Андрій Гнатов вирушили до Флориди на переговори щодо миру в Україні з американською командою. 19 грудня розпочався черговий раунд консультацій між Україною та США.

Джерело : Офіс президента

