Наближаються святкові дні – час надії, гарного настрою та ялинок, коли вулиці міста прикрашають вогні, а родини готуються до святкувань. Атмосфера Різдва та Нового року завжди тепла й радісна, а погода часто додає цьому особливого настрою.

Якою буде погода у Дніпрі на Новий рік ми розпитали у синоптиків Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології.

Погода у Дніпрі до кінця тижня

На Різдво, 25 грудня, у Дніпрі температура опуститься до -8…-10°С. Хмарно, опадів не буде. Вдень трохи потеплішає до -2…-4°С, мінлива хмарність, без опадів.

У п’ятницю, 26 грудня, вночі температура підніметься до -4…-6°С, хмарно з проясненнями, опадів не буде. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться від 0 до -2°С, хмарно з проясненнями, можливий невеликий сніг.

У суботу вночі температура буде -2…-4°С, хмарно, невеликий сніг, можливі пориви вітру до 12 м/с. Вдень потеплішає до +1…+3°С, хмарно, місцями невеликий мокрий сніг.

У неділю, 28 грудня, очікується поступове зниження температури через холодний атмосферний фронт, тож вночі до -7°С, вдень трохи тепліше.

Прогноз погоди на Новий рік у Дніпрі

Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології у коментарі для Фактів ICTV розповіли про прогноз погоди у Дніпрі на Новий рік.

За їхніми словами, найближчими днями очікується невелике похолодання. 28 грудня на території Дніпропетровської області пройде холодний атмосферний фронт із поривами вітру до 12 м/с. Можливий сніг, місцями навіть хуртовини. Протягом доби температура коливатиметься від 0 до -5° морозу. Вночі до -7°С.

29 грудня область опиниться поза межами фронту, тому вітер трохи стихне, хоча пориви до 12 м/с ще збережуться. Місцями очікується помірний сніг.

Чи буде сніг на новорічну ніч у Дніпрі

30 та 31 грудня синоптики прогнозують слабкий сніг у Дніпрі. Денна температура в ці дні становитиме від -2 до -5° морозу. Таким чином, ймовірно, що на Новий рік у Дніпрі сніг буде, але невеликий.

