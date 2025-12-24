Новорічні свята вже близько, і мешканці Запоріжжя готуються до зустрічей із рідними та друзями. Погода в ці дні відіграє важливу роль, адже може як додати святкового настрою, так і зіпсувати плани.

Тож ми дізнавалися, якою буде погода у Запоріжжі на Новий рік.

Погода у Запоріжжі до кінця тижня

За повідомленнями синоптиків Запорізького обласного центру з гідрометеорології, через надходження холодного арктичного повітря 25-26 грудня очікується різке похолодання, тому температура знизиться на 8-10 градусів. У нічні години стовпчики термометрів опускатимуться до -7…-12°С.

Вдень 26 грудня через наближення циклону з північного заходу Європи та пов’язаних із ним атмосферних фронтів прогнозуються помірні снігопади, хуртовини й ожеледиця на дорогах. Вітер північно-західний, із поривами до 15–20 м/с.

Синоптики попереджають, що погіршення погодних умов може ускладнити рух транспорту, роботу комунальних і енергетичних служб, а також вплинути на повсякденну діяльність мешканців.

У суботу, 27 грудня, температура вночі становитиме -1…-3°С, можливий невеликий сніг, пориви вітру до 12 м/с. Вдень буде тепліше +1…+3°С, сніг переходитиме у мокрий, вітер збережеться.

У неділю, 28 грудня, у Запоріжжі знову похолодає, тож вночі температура опуститься до -4…-6°С, знову піде сніг, на дорогах можлива ожеледиця. Вдень температура коливатиметься від 0 до -2° морозу, можливий мокрий сніг.

Прогноз погоди у Запоріжжі на Новий рік

Відповідно до консультативного прогнозу від Українського гідрометеорологічного центру, з 29 по 31 грудня до Запоріжжя надходитимуть нові атмосферні фронти, що зумовлюватиме зміну погодних умов.

Отже з 29 по 31 грудня у Запоріжжі очікується нестійка та мінлива погода. У нічні години можливі морози й опади у вигляді снігу, проте вдень сніговий покрив, імовірно, танутиме, а опади переходитимуть у мокрий сніг.

Температура протягом доби коливатиметься в межах +2…-5°. На дорогах можлива ожеледиця.

Чи буде сніг на новорічну ніч у Запоріжжі

29, 30 та 31 грудня вдень можливі опади у вигляді мокрого снігу, а вночі йтиме невеликий сніг. Зміна денних і нічних температур зумовлюватиме ожеледицю.

