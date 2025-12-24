Уночі проти 24 грудня підрозділи Сил оборони України уразили Єфремовський завод синтетичного каучуку в однойменному місті Тульської області РФ, а також кілька об’єктів на тимчасово окупованих території України (ТОТ).

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Удар по Єфремовському заводу синтетичного каучуку

За інформацією Генштабу ЗСУ, у місті Єфремов Тульської області РФ уражено потужності Єфремовського заводу синтетичного каучуку.

На території заводу зафіксовано вибухи та масштабну пожежу. Ступінь пошкоджень і наслідки ураження уточнюються.

Відомо, що це підприємство спеціалізується на виробництві складових для пластичних вибухових речовин і твердого ракетного пального.

Удари ЗСУ по об’єктах на ТОТ

У районі Мирного на тимчасово окупованій території Криму уражено місце зберігання та обслуговування безекіпажних катерів противника.

Окрім цього, з метою часткового порушення логістичного забезпечення окупаційних військ уражено склад матеріально-технічних засобів полкового рівня в Довжанську Луганської області.

Генштаб також повідомив про влучання по низці об’єктів протиповітряної оборони та районах зосередження живої сили противника на тимчасово окупованих територіях України.

Результати уражень наразі уточнюються.

Спільна бойова робота всіх складових Сил оборони по важливих цілях Збройних сил РФ та об’єктах військово-промислового комплексу ворога триватиме до повного припинення російської збройної агресії проти України, наголосили в Генштабі ЗСУ.

