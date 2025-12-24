Ворог посилює тиск на Мирноград Донецької області, оскільки не може захопити Покровськ.

Про це повідомляє 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Ситуація у Мирнограді на 24 грудня

– Через неможливість встановити контроль над Покровськом ворог посилює тиск на Мирноград. Для окупантів захоплення цього населеного пункту є важливим для подальшого просування на напрямку, – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у 7 корпусі ДШВ, російські війська зосередили у районі Мирнограда близько 10 підрозділів, щоб реалізувати ворожі цілі. Сили оборони поповнили оборону цього населеного пункту додатковими засобами, щоб стримати ворога.

Зокрема, логістичні коридори до західної частини Мирнограду посилені новими підрозділами. Як пояснили українські військовослужбовці, це дозволяє не припиняти забезпечення на цьому напрямку.

У 7 корпусі ДШВ зазначили, що підрозділи 38 окремої бригади морської піхоти та 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади працюють над виявленням та ліквідацією російських окупантів.

– Фокус уваги – на ділянках, де ворог найактивніше намагається проникнути у місто, – наголошується у повідомленні.

За підрахунками 7 корпусу ДШВ, з початку грудня українські морпіхи та десантники ліквідували та “вивели з ладу” 207 окупантів у районі Мирнограду.

Крім цього, українські воїни знищили та пошкодили один танк, три бойові броньовані машини, одну гармату, одну ракетну систему залпового вогню Град, шість одиниць автотранспорту та 34 одиниці безпілотників різних типів.

