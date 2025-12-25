Графіки відключень світла 26 грудня застосовуватимуть у більшості областей України
- У п'ятницю, 26 грудня, у більшості регіонів України продовжуватимуть діяти графіки погодинних відключень світла.
- Компанія Укренерго продовжує обмеження потужності для промислових споживачів, щоб забезпечити стабільну роботу енергосистеми.
У більшості регіонів України продовжують застосовувати погодинні графіки відключення електропостачання та обмеження потужності у п’ятницю, 26 грудня.
Графіки відключення світла по Україні 26 грудня
У Національній енергетичній компанії Укренерго уточнили, що графіки відключень світла та обмежень потужності (для промислових споживачів) завтра, 26 грудня, діятимуть у більшості областей України.
Вранці 25 грудня в Укренерго повідомили, що російські війська продовжили атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури у декількох регіонах України.
Внаслідок обстрілів були знеструмлення споживачів у Чернігівській, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях.
Крім цього, довелося аварійно відключити електропостачання значній частині споживачів в Одеській області.
Графік відключення світла у Дніпрі та Дніпропетровській області
Компанія ДТЕК оприлюднила графік відключення світла у Дніпрі та Дніпропетровській області, який діятиме протягом 26 грудня.
В Укренерго підрахували, що ворог завдав щонайменше дев’ять масованих ракетно-дронових атак на енергосистему, внаслідок чого у регіонах України протягом доби вимушено застосовуються відключення світла для промисловості, бізнесу та всіх категорій споживачів.
У компанії стверджують, що по Україні зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні, тому споживачів закликають максимально обмежити користування потужними електроприладами.