Карта бойових дій на 25 грудня 2025 – ситуація на фронті
Протягом минулої доби на фронті відбулося 130 бойових зіткнень.
Противник завдав одного ракетного та 52 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 118 керованих авіабомб.
Крім того, застосував 3274 дрони-камікадзе та здійснив 3015 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 25 грудня 2025
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 401-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
