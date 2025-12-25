Протягом минулої доби на фронті відбулося 130 бойових зіткнень.

Противник завдав одного ракетного та 52 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 118 керованих авіабомб.

Крім того, застосував 3274 дрони-камікадзе та здійснив 3015 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Зараз дивляться

Карта бойових дій в Україні на 25 грудня 2025

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 401-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.