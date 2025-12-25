У ніч на 25 грудня РФ атакувала Україну 131 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

Нічна атака на Україну 25 грудня: що відомо

РФ запустила дрони з напрямків Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Донецьк, Гвардійське, Чауда (тимчасово окупований Крим).

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, близько 90 із них – Шахеди.

Чергова атака РФ почалася з 19:00 24 грудня.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 106 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 15 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

У Повітряних силах наголошують, що ворог продовжує атаку безпілотниками.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 400-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

