У ніч проти 25 грудня дрони атакували портову інфраструктуру російського міста Темрюк у Краснодарському краї.

Про це повідомляє оперштаб Краснодарського краю РФ.

Атака дронів на порт у Темрюку: що відомо

Після удару загорілися два резервуари з нафтопродуктами, пожежа охопила значну площу.

За інформацією оперативного штабу Краснодарського краю РФ, унаслідок атаки БпЛА в порту Темрюка сталося загоряння двох резервуарів із нафтопродуктами.

Площа пожежі сягнула близько 2 тис. м². До гасіння залучили 70 осіб та 18 одиниць техніки, зокрема підрозділи МНС РФ.

Російська влада наразі не повідомляє про постраждалих.

Інформація щодо масштабів пошкоджень інфраструктури та можливих екологічних наслідків уточнюється.

Нагадаємо, що минулої ночі 24 грудня Сили оборони України уразили Єфремовський завод синтетичного каучуку в Тульській області РФ, а також низку військових і логістичних об’єктів на тимчасово окупованих територіях України.

За даними Генерального штабу ЗСУ, на території заводу в Єфремові було зафіксовано вибухи та масштабну пожежу.

Також були уражені:

місце зберігання та обслуговування безекіпажних катерів у Криму;

склад матеріально-технічних засобів у Довжанську Луганської області;

окремі об’єкти ППО та райони зосередження живої сили окупантів.

