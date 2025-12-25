Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь заступника глави Офісу президента Павла Паліси про заходи для посилення фронтових позицій та армії.

Доповідь Паліси щодо посилення позицій на фронті

За словами глави держави, протягом року було досягнуто помітних результатів у забезпеченні бригад та корпусів.

Зокрема, запроцювала програма прямої фінансової підтримки бойових підрозділів, яка спрощує процес закупівель та забезпечення фронту необхідними ресурсами.

– Також у процесі впровадження програма справедливого розподілу особового складу між бригадами, і очікуємо зараз перших детальних звітів за грудень, – написав Зеленський у Telegram.

За його словами, найближчим часом очікуються перші детальні звіти за грудень щодо реалізації цієї ініціативи.

– Буде й подальше посилення наших бойових підрозділів, а також нашої всебічної протидії ворогу, зокрема посилення нашої безпілотної складової. Готуємо відповідні питання на Ставку найближчим часом, – зазначив він.

Президент повідомив про підписання указів про відзначення українських військовослужбовців державними нагородами.

