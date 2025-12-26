У Криму наші військові спалили ворожі засоби ППО та інші цілі окупантів.

У Криму розвідники знищили ворожі цілі

Спецпідрозділ ГУР МО України Примари напередодні Різдва Христового провів успішну операцію зі знищення низки дороговартісних цілей російських загарбників у тимчасово окупованому Криму.

Успішно уражені:

Зараз дивляться

пускова установка комплексу ППО С-300В;

радіолокаційна система РСП-6М2;

командно-штабна машина Редут-221 зі складу ЗРК Бук-М3;

станція радіолокації РПН 9С36М зі складу ЗРК Бук-М3.

Крім того, мисливці ГУР завдали удару по ворожій захисній конструкції для озброєння і військової техніки, довкола якої ходили двоє російських окупантів.

До речі, 26 грудня повідомлялось, що на підступах до Покровська наші захисники знищили повнопривідний автомобіль Улан-2. Це нова техніка окупантів, яку вони везли на фронт у якості “подарунків” своїм до Нового року.

Про початок “масового” постачання на фронт нових авто ворог вихвалявся ще цієї осені.

Також нещодавно Сили оборони України провели успішну спецоперацію, знищивши велике скупчення російської бронетехніки на Покровському напрямку завдяки злагодженій роботі.

Джерело : ГУР

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.