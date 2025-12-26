Попри повномасштабну війну та регулярні обстріли енергетичної інфраструктури з боку Росії, українці, зокрема мешканці Києва, все ж очікують на справжню зимову казку. Адже сніг і зимова атмосфера здатні бодай трохи додати відчуття свята та тепла навіть у непростий час.

Якою буде погода у Києві на Новий рік та чи варто очікувати снігу, ми розпитали у синоптика Українського гідрометеорологічного центру Івана Семиліта.

Погода у Києві на найближчі дні

За даними Українського гідрометеорологічного центру, у п’ятницю, 27 грудня, на території Київської області та в столиці переважатиме хмарна погода.

У нічні години в регіоні очікується невеликий сніг, однак удень істотних опадів не прогнозується. Водночас на окремих ділянках доріг по області можливе утворення ожеледиці, тож водіям і пішоходам радять бути обережними.

Вітер дутиме з північного заходу зі швидкістю 7-12 метрів за секунду, що може посилювати відчуття прохолоди.

Температурні показники по Київщині вночі коливатимуться в межах 0…-5°, а вдень від -3° до +2°. У Києві протягом доби збережеться слабкий мороз: у нічні та денні години стовпчики термометрів показуватимуть 0…-2°.

Прогноз погоди на Новий рік у Києві

Погода на Новий рік у Києві подарує мешканцям столиці зимову казку. За інформацією, яку нам надав синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт, 31 грудня на території Київської області та в Києві очікується місцями невеликий сніг.

– Такі погодні умови формуватимуться під впливом області зниженого атмосферного тиску, що надходитиме з північного сходу. Йдеться про циклон, центр якого розташований північно-східніше від України, – розповів синоптик.

Температурні показники вдень 30-31 грудня коливатимуться в межах -3…-5°, а в нічні години можливе зниження температури до -6…-8°.

Що стосується 1 січня, то погодна ситуація суттєво не зміниться. Час від часу також можливий сніг, а температура повітря залишатиметься стабільною: вночі -6…-8°, вдень -3…-5°. Отже, очікується сніг у Києві на Новий рік та морозна погода.

