Російський “спецназ” та логістика: Генштаб повідомив про удари по ворожих цілях
- ЗСУ завдали ударів по скупченню особового складу 14 бригади спеціального призначення в Бердянському та складу 228 мотострілецького полку РФ у районі Старобешевого.
- Підтверджено знищення складу пального та мастильних матеріалів окремої бригади матеріально-технічного забезпечення противника в районі Волновахи.
У ніч на 26 грудня Сили оборони завдали ударів по ключових об’єктах російських військ на тимчасово окупованих територіях Донецької області.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
ЗСУ уразили об’єкти ворога на Донеччині
Підрозділи українських військових атакували скупчення особового складу 14 бригади спеціального призначення в населеному пункті Бердянське.
Також був уражений склад матеріально-технічних засобів 228 мотострілецького полку у районі Старобешевого. Втрати ворога уточнюються.
За підсумками попередніх ударів підтверджено знищення складу пального та мастильних матеріалів окремої бригади матеріально-технічного забезпечення противника, що розташовувався в районі тимчасово окупованого міста Волноваха на Донеччині.
– Сили оборони України й надалі здійснюватимуть заходи, спрямовані на зниження воєнно-економічних та наступальних спроможностей загарбників і змушення РФ припинити збройну агресію проти України, – зазначили у повідомленні.
Нагадаємо, в ніч на 22 грудня українські підрозділи завдали удару по нафтовому терміналу Таманьнєфтєгаз у Краснодарському краї Росії з метою зменшити воєнно-економічний потенціал агресора.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 402-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.