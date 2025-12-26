У ніч на 26 грудня Сили оборони завдали ударів по ключових об’єктах російських військ на тимчасово окупованих територіях Донецької області.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

ЗСУ уразили об’єкти ворога на Донеччині

Підрозділи українських військових атакували скупчення особового складу 14 бригади спеціального призначення в населеному пункті Бердянське.

Зараз дивляться

Також був уражений склад матеріально-технічних засобів 228 мотострілецького полку у районі Старобешевого. Втрати ворога уточнюються.

За підсумками попередніх ударів підтверджено знищення складу пального та мастильних матеріалів окремої бригади матеріально-технічного забезпечення противника, що розташовувався в районі тимчасово окупованого міста Волноваха на Донеччині.

– Сили оборони України й надалі здійснюватимуть заходи, спрямовані на зниження воєнно-економічних та наступальних спроможностей загарбників і змушення РФ припинити збройну агресію проти України, – зазначили у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 22 грудня українські підрозділи завдали удару по нафтовому терміналу Таманьнєфтєгаз у Краснодарському краї Росії з метою зменшити воєнно-економічний потенціал агресора.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 402-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.