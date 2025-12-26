Втрати ворога на 26 грудня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України протягом доби ліквідували ще 840 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 402-гу добу повномасштабної війни сягнули 1 202 070 осіб.

Втрати ворога на 26 грудня 2025 року

особового складу – близько 1 202 070 (+840) осіб;

танків – 11 459 (+3);

бойових броньованих машин – 23 804 (+3);

артилерійських систем – 35 509 (+74);

РСЗВ – 1 579;

засобів ППО – 1 264 (+1);

літаків – 434;

гелікоптерів – 347;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 95 334 (+537);

крилатих ракет – 4 073;

кораблів / катерів – 28;

підводних човнів – 2);

автомобільної техніки та автоцистерн – 71 454 (+180);

спеціальної техніки – 4 029.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 402-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

