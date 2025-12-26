Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 26 грудня: мінус 840 окупантів та майже дві сотні одиниць автотехніки
Втрати ворога на 26 грудня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України протягом доби ліквідували ще 840 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 402-гу добу повномасштабної війни сягнули 1 202 070 осіб.
Втрати ворога на 26 грудня 2025 року
- особового складу – близько 1 202 070 (+840) осіб;
- танків – 11 459 (+3);
- бойових броньованих машин – 23 804 (+3);
- артилерійських систем – 35 509 (+74);
- РСЗВ – 1 579;
- засобів ППО – 1 264 (+1);
- літаків – 434;
- гелікоптерів – 347;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 95 334 (+537);
- крилатих ракет – 4 073;
- кораблів / катерів – 28;
- підводних човнів – 2);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 71 454 (+180);
- спеціальної техніки – 4 029.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 402-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
