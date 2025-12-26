Втрати ворога на 26 грудня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України протягом доби ліквідували ще 840 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 402-гу добу повномасштабної війни сягнули 1 202 070 осіб.

Втрати ворога на 26 грудня 2025 року

  • особового складу – близько 1 202 070 (+840) осіб;
  • танків – 11 459 (+3);
  • бойових броньованих машин – 23 804 (+3);
  • артилерійських систем – 35 509 (+74);
  • РСЗВ – 1 579;
  • засобів ППО – 1 264 (+1);
  • літаків – 434;
  • гелікоптерів – 347;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 95 334 (+537);
  • крилатих ракет – 4 073;
  • кораблів / катерів – 28;
  • підводних човнів – 2);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 71 454 (+180);
  • спеціальної техніки – 4 029.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 402-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

