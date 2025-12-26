Перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Євгеній Острянський увійшов до персонального складу Ставки верховного головнокомандувача.

Про це йдеться в указі президента України №987/2025, оприлюдненому на офіційному сайті глави держави.

Секретар РНБО Острянський у складі Ставки

У документі йдеться, що до персонального складу Ставки верховного головнокомандувача вводять першого заступника секретаря РНБО України Острянського Євгенія Вікторовича.

Зараз дивляться

Зазначається, що цей указ набирає чинності з дня його опублікування, 25 грудня.

26 грудня президент України Володимир Зеленський повідомив, що секретар РНБО Рустем Умєров доповів йому про свої чергові контакти з американською стороною щодо мирного плану для завершення війни.

За словами глави держави, вони домовилися про зустріч на найвищому рівні – з президентом США Дональдом Трампом — найближчим часом. Зеленський вважає, що багато може вирішитися до нового року.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.