Внаслідок ворожої атаки на Київ постраждало майже 30 осіб, серед них є діти. У столиці понад 10 пошкоджених житлових будинків у різних районах.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Постраждалі через атаку на Київ

За словами Віталія Кличка, станом на 11:10, щонайменше 28 постраждалих у столиці. До лікарень госпіталізували 13 людей.

Раніше начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомляв, що серед постраждалих є двоє дітей.

У Києві введені графіки аварійних відключень електрики.

Наразі внаслідок пошкоджень в системі енергопостачання 4 тис. житлових будинків столиці без тепла. На правому та лівому берегах міста понижений тиск води.

— Без централізованого теплопостачання наразі понад 2 600 житлових будинків, 187 дитячих садків, 138 шкіл, 22 установи соціальної сфери. Енергетики та комунальники працюють над відновленням енерго- та теплопостачання, — наголосив Віталій Кличко.

Наслідки атаки на Київ 27 грудня

У Шевченківському районі внаслідок влучання російського дрона в пʼятиповерхівку сталося руйнування 4-5 поверхів. На щастя, без пожежі. Рятувальники евакуювали мешканців будинку.

У Деснянському районі уламки збитої цілі впали на відкритій території, на території гаражного кооперативу та є влучання уламків в 9-поверховий будинок на рівні першого поверху.

У Дніпровському районі уламками пошкоджені три багатоповерхівки. У 18-поверховому будинку пожежа сталася на рівні третього та четвертого поверхів. Повідомлялося, що на п’ятому поверсі під завалами може бути людина. Також уламки ворожої цілі влучили у 25-поверховий будинок — там пожежа на першому і другому поверхах. Пошкоджений дах 19-поверхівки.

В Оболонському районі уламки цілі впали на територію дачного кооперативу та на відкриту територію, там горіли автівки.

В Шевченківському районі зафіксоване влучання безпілотника в верхній поверх 10-поверхового будинку.

У Соломʼянському районі внаслідок падіння дрона на відкриту територію в яру, вибуховою хвилею у будинку пошкоджені вікна квартир багатоповерхівки.

Джерело : КМДА

