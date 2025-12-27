Внаслідок атаки на Київ постраждало майже 30 людей, серед них — діти
Внаслідок ворожої атаки на Київ постраждало майже 30 осіб, серед них є діти. У столиці понад 10 пошкоджених житлових будинків у різних районах.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
Постраждалі через атаку на Київ
За словами Віталія Кличка, станом на 11:10, щонайменше 28 постраждалих у столиці. До лікарень госпіталізували 13 людей.
Раніше начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомляв, що серед постраждалих є двоє дітей.
У Києві введені графіки аварійних відключень електрики.
Наразі внаслідок пошкоджень в системі енергопостачання 4 тис. житлових будинків столиці без тепла. На правому та лівому берегах міста понижений тиск води.
— Без централізованого теплопостачання наразі понад 2 600 житлових будинків, 187 дитячих садків, 138 шкіл, 22 установи соціальної сфери. Енергетики та комунальники працюють над відновленням енерго- та теплопостачання, — наголосив Віталій Кличко.
Наслідки атаки на Київ 27 грудня
У Шевченківському районі внаслідок влучання російського дрона в пʼятиповерхівку сталося руйнування 4-5 поверхів. На щастя, без пожежі. Рятувальники евакуювали мешканців будинку.
У Деснянському районі уламки збитої цілі впали на відкритій території, на території гаражного кооперативу та є влучання уламків в 9-поверховий будинок на рівні першого поверху.
У Дніпровському районі уламками пошкоджені три багатоповерхівки. У 18-поверховому будинку пожежа сталася на рівні третього та четвертого поверхів. Повідомлялося, що на п’ятому поверсі під завалами може бути людина. Також уламки ворожої цілі влучили у 25-поверховий будинок — там пожежа на першому і другому поверхах. Пошкоджений дах 19-поверхівки.
В Оболонському районі уламки цілі впали на територію дачного кооперативу та на відкриту територію, там горіли автівки.
В Шевченківському районі зафіксоване влучання безпілотника в верхній поверх 10-поверхового будинку.
У Соломʼянському районі внаслідок падіння дрона на відкриту територію в яру, вибуховою хвилею у будинку пошкоджені вікна квартир багатоповерхівки.