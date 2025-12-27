Відповідь РФ на пропозиції закінчити війну це Кинджали та Шахеди – Зеленський
- Росія з ночі завдала масованого удару дронами та ракетами, основною ціллю став Київ.
- Є влучання по житлових будинках і енергетиці, частина столиці та області без світла й тепла.
- Зеленський заявив, що атаки є відповіддю РФ на пропозиції завершити війну.
Масований російський удар по території України, триває з ночі. Основною ціллю ворога залишається енергетична та цивільна інфраструктура.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
За його словами, ворог застосував майже 500 дронів, значну кількість Шахедів, а також близько 40 ракет, серед яких були й Кинджали.
Зеленський про масований обстріл України
Президент зазначив,що внаслідок атаки зафіксовані влучання по житлових будинках. В одному з них під завалами рятувальники шукають людину.
У частині районів Києва та області відсутнє електропостачання й опалення, триває ліквідація пожеж.
– На жаль, є влучання та пошкоджені звичайні житлові будинки. Під завалами одного з них рятувальники шукають людину, – сказав президент.
За його словами, на деяких енергетичних обʼєктах уже працюють ремонтні бригади, а там, де це поки неможливо, персонал перебуває в укриттях і розпочне роботи після відбоїв повітряних тривог.
Окремо Зеленський прокоментував питання щодо реакції Росії на міжнародні пропозиції щодо завершення війни.
– А де ж російська відповідь на пропозиції закінчити війну, які були надані Сполученими Штатами та світом? Російські представники ведуть довгі розмови, але в реальності за них говорять Кинджали та Шахеди, – наголосив він.
Президент підкреслив, що ці атаки демонструють справжнє ставлення керівництва РФ до миру, та заявив про необхідність посилення міжнародного тиску.
– Вони не хочуть закінчувати війну та намагаються використати кожну можливість, щоб завдати більше болю Україні… І це означає, що замало тиску у відповідь, –додав Зеленський.
Глава держави також закликав партнерів до рішучих дій та наголосив на важливості безперебійної підтримки української протиповітряної оборони.
– Постачання для ППО має бути достатнім і вчасним, особливо зараз, коли ми цього потребуємо. Не повинно бути затримок у захисті життів, – зазначив він.
Володимир Зеленський повідомив, що Україна продовжить активну дипломатичну роботу та обговорюватиме питання безпеки з європейськими лідерами, премʼєр-міністром Канади та Президентом США.