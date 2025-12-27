Масований російський удар по території України, триває з ночі. Основною ціллю ворога залишається енергетична та цивільна інфраструктура.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, ворог застосував майже 500 дронів, значну кількість Шахедів, а також близько 40 ракет, серед яких були й Кинджали.

Президент зазначив,що внаслідок атаки зафіксовані влучання по житлових будинках. В одному з них під завалами рятувальники шукають людину.

У частині районів Києва та області відсутнє електропостачання й опалення, триває ліквідація пожеж.

– На жаль, є влучання та пошкоджені звичайні житлові будинки. Під завалами одного з них рятувальники шукають людину, – сказав президент.

За його словами, на деяких енергетичних обʼєктах уже працюють ремонтні бригади, а там, де це поки неможливо, персонал перебуває в укриттях і розпочне роботи після відбоїв повітряних тривог.

Окремо Зеленський прокоментував питання щодо реакції Росії на міжнародні пропозиції щодо завершення війни.

– А де ж російська відповідь на пропозиції закінчити війну, які були надані Сполученими Штатами та світом? Російські представники ведуть довгі розмови, але в реальності за них говорять Кинджали та Шахеди, – наголосив він.

Президент підкреслив, що ці атаки демонструють справжнє ставлення керівництва РФ до миру, та заявив про необхідність посилення міжнародного тиску.

– Вони не хочуть закінчувати війну та намагаються використати кожну можливість, щоб завдати більше болю Україні… І це означає, що замало тиску у відповідь, –додав Зеленський.

Глава держави також закликав партнерів до рішучих дій та наголосив на важливості безперебійної підтримки української протиповітряної оборони.

– Постачання для ППО має бути достатнім і вчасним, особливо зараз, коли ми цього потребуємо. Не повинно бути затримок у захисті життів, – зазначив він.

Володимир Зеленський повідомив, що Україна продовжить активну дипломатичну роботу та обговорюватиме питання безпеки з європейськими лідерами, премʼєр-міністром Канади та Президентом США.

