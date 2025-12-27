Президент України Володимир Зеленський повідомив про поточний стан переговорів щодо повоєнних гарантій безпеки для України з боку США, зазначивши, що нинішня пропозиція передбачає термін дії 15 років.

Про це він розповів в інтерв’ю Axios.

Гарантії безпеки США для України

За словами Зеленського, документи щодо гарантій безпеки готові, проте залишаються окремі технічні моменти, які потребують додаткового обговорення.

Одним із таких є тривалість угоди: США запропонували 15-річний пакт із можливістю подовження.

– Я думаю, що нам потрібно більше 15 років, – зазначив Зеленський, додавши, що вважатиме великим успіхом, якщо американський президент Дональд Трамп підтримає це під час їхньої зустрічі.

Президент підкреслив, що і Україна, і США подадуть документ про гарантії безпеки на ратифікацію у свої законодавчі органи.

За його словами, гарантії, які планується фіналізувати на засіданні Коаліції рішучих у Парижі в січні 2026 року, включатимуть три лінії: присутність іноземних військ в Україні та зобов’язання, подібні до статті 5 статуту НАТО.

Раніше Зеленський повідомляв, що 20-пунктний план щодо мирного врегулювання війни, розв’язаної Росією проти України, готовий вже на 90%.

